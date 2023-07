El dramático rescate de un bebé que quedó atrapado dentro de un auto (video)

-

En Texas, hombre rompe el vidrio de su auto de forma desesperada.

Un hombre entró en pánico y de manera desesperada rompió el vidrió de vehículo para salvar a un bebé que lloraba debido a las excesivas temperaturas.

A father is seen on camera smashing the windshield of his car in Texas after accidentally locking his keys inside with his child. pic.twitter.com/fF94a8PzDP — CNN (@CNN) July 25, 2023

El dramático hecho sucedió en Texas durante el fin de semana. En el video se puede ver cómo el padre desesperado rompe el vidrio para sacar al infante, pues las altas temperaturas ponían en peligro su vida.

Fox News reportó que la persona que grabó la escena contó que en el video se puede ver a una mujer trepaba en el auto intentando sacar al pequeño.

New York Post informó que el hombre accidentalmente cerró las puertas del vehículo dejando las llaves adentro.

El día se encontraba a 37 grados celsius, y dentro de un auto, la temperatura puede elevarse en tan solo diez minutos.

Según CNN no se presentarán cargos por el caso.