¡Comando armado en zona 10! Denuncian asalto a familia y ministro reacciona

4 hombres armados rodearon a una familia que viajaba en un vehículo en la Avenida Reforma y la denuncia se hizo viral en las redes sociales.

A través de las redes sociales, una ciudadana difundió la denuncia y alerta de haber sido asaltada en el tránsito de la Avenida Reforma y 2a calle, carril auxiliar, zona 10, durante la noche del jueves 1 de febrero.

Según narró, ella viajaba en el carro junto con su esposo e hijos, cuando 4 hombres armados se les acercaron y les exigieron sus pertenencias de valor.

La afectada indicó que uno de los hombres armados le pegó en la cabeza a su esposo, y en todo momento les apuntaron con el arma, esto sin importarle la presencia de sus hijos.

"Hace casi dos horas (a las 7:15pm) nos asaltaron y robaron los celulares 4 hombres armados, a pie, en el carril auxiliar de La Reforma. Aparte del susto porque íbamos con nuestros tres hijos en el carro, estamos bien. Tengan mucho cuidado. Cómo siempre...", comentó en un primer mensaje la afectada.

(Foto: captura de pantalla)

Pese a que físicamente están bien, indicó que emocionalmente ella, su esposo e hijos, estaban asustados, frustrados y molestos.

"Me retracto. Dije que aparte de lo material y físico estamos bien, pero no es cierto. Estamos asustados, enojados, frustrados y no por lo material. Sino por el impacto de tener un arma frente a tu cara y que tus hijos lo vean todo", agregó la guatemalteca.

"Que encima le peguen en la cabeza a tu esposo con un arma, y que uno de tus hijos lo haya visto. Que un regreso a casa en su espacio seguro, ahora corre el riesgo de ser un disparador de ansiedad para ellos", puntualizó.

(Foto: captura de pantalla)

Ministro de Gobernación le responde

Ante esta situación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, no tardó en reaccionar y tratar de ponerse en contacto con la madre guatemalteca; esto para efectuar diligencias sobre el incidente.

(Foto: captura de pantalla)

Cabe destacar que el 30 de enero, el reconocido abogado Edgar Ortíz Romero también alertó a los guatemaltecos que transitan en la 8a y 9a avenida de la zona 10 capitalina, por asaltos.

Según el abogado, los hechos delictivos se registran el las calles 14 y 17 de dicha zona, donde hombres se acercan a peatones para quitarles sus pertenencias de valor.

"Los delincuentes están aprovechando a hacer su agosto en la 8a y 9a avenida de la zona 10, entre las calles 14 y 17, se reportan varios asaltos a peatones en las últimas semanas", alertó el abogado.

En esa misma línea, el ministro de Gobernación también atendió la denuncia ciudadana.