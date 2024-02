"Iba a morir a los 17 años", la revelación de Patricia Sandoval

-

Patricia Sandoval reveló que iba a morir a sus 17 años tras sufrir un accidente, su testimonio fue difundido en redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, la exdiputada Patricia Sandoval publicó un video donde reveló que se salvó de morir cuando tenía 17 años.

Sandoval narró que sufrió un accidente a caballo, esto cuando llegó a una de las tierras que era propiedad de su familia, en ese entonces, ella quería hacer unos trabajos en el campo.

Sin embargo, no contaba que su poca experiencia la llevaría a sufrir un accidente.

"Hace 17 años o un poquito más, la verdad, porque yo tenía 17 (...) Estábamos trabajando las tierras y yo vine a ver los muros perimetrales y aquí tenemos conacaste que es una madera muy buena, y yo quería que el conacaste quedara en todos los linderos (...) Tomé un caballo, no le dije a nadie, nadie se percató, me subí al caballo y encima le subí un poste de conacaste (...) el caballo no aguantó y la silla empezó a caerse y a caerse y yo le dije al empleado vení, agarrame de la mano porque el caballo ahorita me va botar (...) cuando yo dije eso, yo ya estaba en el suelo", dijo Patricia Sandoval.

La exparlamentaria indicó que tras ese fuerte accidente del que se salvó de morir, le quedó una cicatriz.

En cuanto a por qué contó esta historia, Patricia Sandoval aseguró que "Dios le habló" para que contara su testimonio de vida.

Mira aquí el video:

#diosesfiel #nomeaverguenzodelevangelio#parati ♬ sonido original - Patricia Sandoval @patriciasandovalgt Tengo mil historias que contar, testimonios, lindos, testimonios, duros. Pero en todo; Jesus es mi guardador, es fiel, es un Padre de amor; desde el tiempo de mi juventud, y para siempre. #Dios

¿Qué pasó con Patricia Sandoval tras quedar fuera del Congreso?

Patricia Sandoval ya no fue reelecta como diputada para este nuevo periodo 2024-2028; sin embargo, en redes sociales los guatemaltecos se han preguntado qué pasó con ella, pues desde la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo no había vuelto a figurar en las redes sociales como de costumbre.

En enero, la exdiputada del Congreso de la República publicó en su cuenta de Instagram un historia para presumir su viaje a Francia, el cual emprendió con una de sus hermanas.

En esa red social Patricia Sandoval ha difundido varias postales y videos, donde ha puesto en evidencia las actividades que ha practicado en el país europeo, entre ellos esquiar en la nieve.

Sin embargo, en una historia de Instagram, una fotografía que publicó Sandoval fue el centro de atención, pues se dejó ver al lado de un misterioso hombre, de quien se desconoce la identidad y el parentesco que tiene.

En la imagen Sandoval está esquiando y detrás de ella posó el hombre, quien se dejó ver con una enorme sonrisa. Seguido de ello, la exdiputada escribió el mensaje: "No faltan los caballeros. Merci".

(Foto: captura de pantalla)

Es criticada

Cabe destacar que Sandoval no ha hablado sobre temas políticos actuales, ni se ha referido sobre a qué se dedicará tras quedar fuera del Congreso.

Tras presumir sus lujos, en redes sociales, usuarios reaccionaron con diversos mensajes, unos sobresalieron señalando que se ha costeado sus costosos viajes con el dinero que era del pueblo.

"Claro, con nuestros impuestos", escribió una persona.

"La corrupción en carne y huesos", comentó un usuario.

"Anda en Francia por temor que la agarren en los United", resaltó un usuario.

"Ya anda huyendo", se pudo leer en otro comentario.

"Dándose la buena vida con el dinero del pueblo", puntualizó otra persona.