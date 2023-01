“Descanse en paz Piqué": Ibai Llanos reacciona a la sesión de Shakira con Bizarrap

La sesión que hizo Shakira con el productor argentino Bizarrap generó una ola de reacciones en redes sociales entre especialistas y celebridades como Ibai Llanos.

El creador de contenido de origen español analizó la canción con fuertes "indirectas" a Gerard Piqué y su reaccionó sorprendió, pues es considerado como uno de los mejores amigos del exfutbolista.

"Tiene flow, tiene rollo", dijo al inicio.

En la mención de Clara (Chía) Ibai dijo: "¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? Es un temón en verdad", "Madre de mi p... vida y decíamos que sí iba a hacer beef, me ca... en la p..., un temazo realmente", agregó Llanos.



Al finalizar la canción comentó: "Hostia pero ¿qué es esto? ¡qué barbaridad! y decíamos al principio del video '¿Tirará beef?', no saquemos conclusiones tan rápidas, por favor, descanse en paz Gerard Piqué", exclamó el creador de contenido.

"No sé si soy el único pero no me esperaba que esto fuera tan hardcore, hostia que sí le tira beef, sí es toda la canción a full, la madre que me p..., uno decía 'será comercial y habrá una indirecta' y vaya hostias que le ha pegado".

"Hablando en serio, analizando un poco lo que acaba de ocurrir, ¿alguien se esperaba que fuera tan hardcore? He flipado. Claro, debe ser de las primeras veces que Shakira tira un beef tan hardcore; yo me esperaba alguna indirecta, esto ha sido una barbaridad".



"A ver, objetivamente: la verdad es que está guapo, es verdad que no es comercial, porque esto es darle a una persona hostias. (...) En resumen, aquí le ha llamado m..., no tienes mucho que decir, no hay un segundo significado", concluyó Ibai.

MIRA LA REACCIÓN: