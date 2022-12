Ibai Llanos reacciona a la victoria de Cobán Imperial y desea visitar Guatemala

Ibai Llanos reaccionó al mensaje que envío a Cobán Imperial e indicó su deseo por visitar Guatemala.

El streamer español, Ibai Llanos, envío un saludo a Cobán Imperial a inicios del 2022, el cual se volvió viral en redes sociales, en aquella ocasión le mandó éxitos al equipo de los príncipes azules y aunque no ganaron el torneo clausura para el siguiente torneo. Se consagraron campeones en el Apertura 2022.

Ibai compartió un tiktok en el que recuerda su mensaje y añade videos de la victoria de Cobán en el Apertura 2022, al cual reaccionó.

"Es increíble, desde aquí muchas felicidades, tiene que ser increíble ganar y más después de 18 años, obviamente no habéis ganado por mi, fue por vosotros, pero llama la atención esto", mencionó al inició Ibai.

Continúa el video leyendo una nota diciendo: "Apertura 2022, Cobán Imperial supera a Antigua GFC y vuelve a la gloria, increíble".

"Me odian en Argentina, me odian en Francia, me aman en Guatemala, así es la vida", recalcó Llanos.

"Guatemala verdad, me aman en Guatemala debo ir, cuando vaya a México ya veré lo que hago, bueno la verdad no se que hacer", indicó Ibai sobre su deseo de visitar el país.

Vea el video.