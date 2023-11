¿Quién lo hace? Identifican al responsable de lanzar ladrillos a conductores

-

Autoridades identificaron al responsable de lanzar ladrillos a conductores que transitaban esta mañana de lunes en el bulevar Liberación.

Amílcar Montejo, jefe de comunicación de Emetra, confirmó a Soy502 que lograron identificar a la persona que lanza ladrillos a conductores que transitan en el bulevar Liberación, esto luego de una denuncia que fue puesta en las redes sociales por el cantante guatemalteco, Rodrigo Rosales.

Identifican al responsable

Según explicó Montejo, tras esta situación se coordinó un monitoreo en el área, asimismo, se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre un hombre en situación de calle que aparentemente presenta trastornos mentales.

El responsable lanza piedras a peatones y conductores. También aparece de manera ocasional en ese punto, sin embargo, ha sido retirado en varias ocasiones por la seguridad pública del país.

(Foto: cortesía/Amílcar Montejo)

Así ocurrió el incidente

Rosales presenció el momento en el que lanzaron ladrillos a conductores que se desplazaban por el bulevar Liberación, durante esta mañana de lunes.

Según narró, dos vehículos resultaron afectados, luego de que los ladrillos cayeron sobre los vidrios delanteros. Afortunadamente, los conductores resultaron ilesos.

"Dos vehículos les tiraron ladrillos desde arriba, acá en bulevar Liberación (...) Acaba de pasar justo enfrente de mí, me bajé a ver si estaban bien, gracias a Dios no estaban heridos. No tengo ni idea de quienes habrán sido, yo iba manejando y vi que cayó algo desde la parte de arriba, solo paré para ver si el compañero estaba bien, en lo que estaba viendo si este compañero estaba bien, justo el de atrás de la panel, le tiraron también un ladrillo. Tengan cuidado, que horrible", dijo Rosales.

Con su publicación, el artista alertó a conductores para que estén atentos ante esta situación y pidió que este hecho sea reportado antes las autoridades.

Mira aquí el video:

#guate #precaucion #noticias #noticia #noticiaguatemala #noticiasguatemala #cuidado #guatemala2023 ♬ sonido original - Rodrigo Rosales

Sus actos anteriores

Cabe destacar que no es la primera vez que este hombre realiza este tipo de acciones, en octubre de 2022 y a inicios de este 2023, también lanzó piedras e incluso tablas con clavos a conductores de la avenida Bolívar.

Mientras que, en otra ocasión lanzó piedras a automovilistas que transitaban en 4 Grados Norte, zona 4.

Denuncian a un hombre en la Avenida Bolivar que lanza una tabla con clavos al paso de los vehículos. pic.twitter.com/r3ORsX7maO — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 17, 2022