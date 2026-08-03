Identifican a conductor fallecido tras accidente en la Roosevelt

El trágico accidente ocurrió durante esta madrugada de lunes.
EN CONTEXTO: Accidente en la Roosevelt: conductor fallece tras sufrir un percance vial
Durante la madrugada de este lunes 3 de agosto se reportó un percance vial en el kilómetro 14 de la calzada Roosevelt que dejó a un hombre sin vida
La víctima fue identificada como Manuel Antonio Giancarlo de Jesús Pascual Yac, 28 años, quien habría fallecido por trauma craneoencefálico.
Por causas que aún se desconocen, el motorista sufrió un percance vial y cayó sobre la cinta asfáltica, por lo que automovilistas que transitaban en el sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar confirmaron el deceso.