Accidente en la Roosevelt: conductor fallece tras sufrir un percance vial

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La víctima murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

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Un fatal accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este lunes 3 de agosto en el kilómetro 14 de la calzada Roosevelt.

Por causas que se desconocen, un motorista sufrió un percance vial y cayó sobre la cinta asfáltica, por lo que automovilistas que transitaban en el sector se percataron y dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas constataron tras su arribo que, la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El motorista perdió la vida en el lugar del accidente. (Foto: CVB)

Esta persona aún no ha sido identificada, pero se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, quien vestía una playera azul, abrigo negro, pantalón negro y tenis negros, según indicó Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

La motocicleta con placas de circulación M-807FFY en la que se transportaba este hombre, quedó a un costado de su cuerpo.

Las autoridades competentes fueron notificadas de este mortal accidente para que se realizaran las diligencias correspondientes.