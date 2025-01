Identifican a mujer asesinada en metro de Nueva York presuntamente por guatemalteco

-

Autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) revelaron la identidad de la mujer que fue incendiada dentro del metro de Nueva York, presuntamente en manos de un guatemalteco.

En medio de una vigilia y luego de varias manifestaciones rechazando la violencia contra la mujer, las autoridades de EE.UU. revelaron la identidad de la mujer que fue quemada viva supuestamente por Sebastián Zepeta, un guatemalteco que se encuentra de manera irregular en ese país.

La víctima fue identificada como Debrina Kawam, una mujer de 57 años, quien estaba durmiendo dentro del tren F en la estación Coney Island de Brooklyn.

Según el alcalde de Nueva York, Eric Adams, la última dirección conocida de Kawam es de Nueva Jersey, pero pasó un tiempo en el sistema de refugiados de la ciudad, por lo que no hay más datos disponibles.

Además, indicaron que se logró la identificación de la víctima a través de las huellas dactilares, más de una semana después de la tragedia.

¿Quién era Debbie?

Luego que se revelara la identidad de la mujer, varios de sus conocidos y compañeros de clase, revelaron que la víctima era conocida como "Debbie" o "Deb" y se graduó de la Passaic Valley Regional School en Little Falls, Nueva Jersey en 1985.

En entrevistas con el medio The New York Times, replicadas por New York Post, se confirmó que Kawam atravesaba "tiempos difíciles" que la llevaron a vivir en refugios para personas sin hogar desde septiembre hasta el 2 de diciembre pasados.

Durante su vida escolar, "Debbie" brilló. Participó en el equipo de porristas y fue una de las tres estudiantes que se ganó el superlativo de "sonrisa de un millón de dólares" y "más punk".

Días antes de su muerte, la víctima buscó a su madre en la residencia donde había vivido toda su vida en Toms River, pero fue sorprendida por la nueva propietaria, Olga Corpion, quien compró la vivienda.

"Ella dijo: 'Hola, me llamo Debrina y quiero ver a mi mamá... no sabía que su madre se había mudado... Me sorprendió mucho cuando me enteré de que murió de una manera tan horrible", manifestó.

Los hechos

El recién pasado 22 de diciembre, "Deb" fue incendiada viva dentro del metro de Nueva York cuando dormía. Por el hecho está acusado Sebastián Zapeta, un guatemalteco que reside en EE.UU. de manera irregular.

Según se ha revelado, Zapeta Calil, de 33 años, ya había estado en tierras estadounidenses con anterioridad. Fue deportado en 2018, pero regresó.

Ahora, enfrenta los cargos de asesinato en primer y segundo grado y un cargo de incendio provocado. El guatemalteco ha dicho que no recuerda nada porque se encontraba en estado de ebriedad.

De acuerdo con los señalamientos, Zapeta Calil se habría acercado a la víctima y le prendió fuego con un encendedor. Agentes de la policía que estaban cerca del lugar, percibieron el olor a humo y cuando llegaron al vagón, encontraron a la mujer en llamas y al guatemalteco parado frente a ella observando.

Por su parte, el fiscal de distrito de Booklyn, Eric González, manifestó: "La depravación de este crimen horrible es incomprensible y mi oficina está comprometida a llevar al perpetrador ante la justicia... Este acto de violencia espantoso y sin sentido contra una mujer vulnerable tendrá las consecuencias más graves".