¡Igual que a Guatemala! FIFA podría suspender a Brasil

-

Brasil puede ser castigada por la FIFA y la Conmebol y podría quedar fuera de los torneos oficiales de selecciones y clubes.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA) ha amenazado a la Confederación Brasileña​ de Fútbol (CBF) con suspender y expulsar a sus selecciones y clubes de todos los torneos.

De acuerdo con la Agence France-Presse (AFP), esta amenaza se debe a que la confederación brasileña desea realizar elecciones presidenciales sin la autorización del máximo organismo del fútbol.

"La FIFA enviará una misión a Brasil durante la semana del 8 de enero para examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de la CBF", anunciaron.

La consecuencia en caso de realizar las elecciones sin aprobación es quedarse sin jugar torneos oficiales en todos los ámbitos, esto quiere decir que las selecciones y los clubes estarían fuera.

"FIFA insiste que no se tomen decisiones que afecten a la CBF, ya que, si esto no se respeta, no habrá otra opción que remitir el asunto para que considere y esto puede incluir una suspensión", señaló.

En caso que se llegue a eso, la selección de Brasil no podría jugar la Copa América 2024 y todos sus equipos perderían la oportunidad de competir en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Brasil disputa actualmente las eliminatorias para el Mundial de 2026 y tiene en su agenda la principal competencia entre selecciones de Sudamérica en junio y julio del próximo año en Estados Unidos.

El astro Neymar Júnior es la estrella actual de la selección brasileña.

Suspensión de Guatemala por dos años

Del 28 de octubre de 2016 al 31 de mayo de 2018, la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut) enfrentó una suspensión como consecuencia de la investigación realizada por presunta corrupción.

La Asamblea del Fútbol Nacional no aprobó la ampliación del mandato del Comité de Regularización impuesto por FIFA, tras el escándalo en el que estuvo Brayan Jiménez, expresidente de la Fedefut.

A raíz de eso, la FIFA ordenó que todos los niveles de las selecciones nacionales en Guatemala estuvieran suspendidas y, junto con los clubes, quedarían fuera de participar en torneos y eliminatorias.