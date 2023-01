El original mensaje de Ivana Batchelor escrito en su ropa

Ivana Batchelor fue la primera latina en registrarse a Miss Universe y a su ingreso sorprendió con un original homenaje a Guatemala escrito en su ropa.

La guatemalteca lució una elegante capa blanca sobre un pantalón de vestir y una blusa sin mangas, ambos en color negro, pero fue un mensaje escrito en el accesorio que llamó la atención de todos.

"Muchísimas gracias por su apoyo, gracias por su cariño, la verdad es increíble, no puedo imaginar lo bonito que me está sucediendo, a pesar de los momentos difíciles y algunos problemas que hemos encontrado en el camino, gracias a su apoyo esto se está logrando, ¡gracias, gracias!, desde New Orleans Luisiana prometo que voy a darlo todo y Guatemala: les prometo que no voy a dejar nada, voy a darlo todo para lograr lo mejor en este evento", dijo en un saludo que grabó para los guatemaltecos.

Tanto en el clip como en las imágenes se aprecia la prenda alrededor de sus hombros que tiene el nombre de todos los departamentos que conforman Guatemala. El detalle impactó a los fans nacionales que exaltaron la manera en que hace referencia a su país.

El diseñador oficial de la guatemalteca es Edwin Francesco y al parecer seguirá sorprendiendo con su estilo.

La gala de Miss Universe se celebrará el 14 de enero del 2023, durante estos días la guatemalteca realizará diversas actividades que agregará puntuación a su desempeño en el evento.

ESTAS SON LAS IMÁGENES:

(foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: oficial)