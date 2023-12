Impresionantes videos de tormenta que arrastró aviones en Argentina

-

Una tormenta se tornó violenta al punto de arrastrar aviones y arrancar árboles en plena ciudad de Buenos Aires.

OTRAS NOTICIAS: Localizan miles de peces muertos tras liberar agua radioactiva

Los vuelos tuvieron que ser suspendidos debido a la trágica situación. El fuerte temporal causó destrozos en Buenos Aires; al momento se habla de 13 muertos y varios heridos, 500 mil personas se quedaron sin luz y las calles quedaron inhabilitadas.

El caos se desató la madrugada del domingo por una masa de aire que afectó la localidad de Bahía Blanca y continuó a Buenos Aires haciendo destrozos a su paso.

Algunas calles quedaron inundadas e incluso techos de comercios y viviendas fueron arrancados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta previa por tormentas severas con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

MIRA:

TORMENTAS EN ARGENTINA



- Fuerte temporal causa destrozos en Buenos Aires.

- 13 muertos, docenas de heridos.

- Más de 500,000 personas sin luz.

- Graves daños en Aeroparque y vuelos cancelados.

- Cientos de calles cortadas.



| COBERTURA CONTINUA.

pic.twitter.com/aIlGf79XBp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 17, 2023

En Buenos Aires están sufriendo fuertes rachas de viento superiores a los 110km/h que han provocado severos daños tanto en el Aeroparque Jorge Newbery (donde ha movido de esta forma un 737-700 y un MAX8, dañandolos) como en Ezeiza. Las infraestructuras aeroportuarias y de las… pic.twitter.com/lEBnVN7mMQ — On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 17, 2023

Tormenta severa en #BuenosAires #Argentina

Fuertes ráfagas de viento vuela el escenario durante la fiesta #Bresh. Reportan pánico y heridos #CABA #tornado #Tormenta

Vía @cyntialara pic.twitter.com/HJwFVC8Vl6 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) December 17, 2023

Nos despertó la tormenta QUE MIEDO Esto es Martinez, Bs As, zona norte #AMBA #BuenosAires #tormenta #viento #Martinez pic.twitter.com/TeKbqR8mCA — Daniela (@DSambB) December 17, 2023