La importancia de la inclusión digital en los negocios

Con el objetivo de promover el emprendimiento e innovación en la región, la cumbre tecnológica Volcano Innovation Summit reunió a lideres, inversionistas, corporaciones, academias, instituciones gubernamentales y emprendedores de todo el mundo.

Durante la tercera edición de este evento, realizado del 10 al 12 de septiembre en La Antigua Guatemala, se escucharon más de 50 conferencias, impartidas por más de 80 oradores, compartiendo temas como: inversión, emprendimiento, las fintech e innovación corporativa, entre muchos otros.

Una de las empresas que participó en diferentes foros fuer Claro, interviniendo en los siguientes temas: “The impact of innovation in telecommunications and digital inclusion”, “Telecommunications in the new era of Smart business” y “Contributions of big data to understanding mobility”.

Las dos primeras charlas estuvieron a cargo de Salvatore Farina, director de Ventas Corporativo Regional.

“ Dentro de Claro vemos las comunicaciones como algo esencial para todo lo que es la transformación de los negocios. ” Salvatore Farina , director de Ventas Corporativo Regional.

Según Farina, para que los negocios estén conectados y que logren alcanzar sus metas, Claro en Centroamérica ha estado realizando inversiones multimillonarias en crecimiento de sitios para poder llegar a muchas más localidades y poder conectar más dispositivos. Además, recientemente lanzó toda la Red 5G, la cual beneficia también al mercado corporativo.

Durante la entrevista, Farina confirmó el próximo lanzamiento de un Data Center en Guatemala para que las empresas locales puedan tener sus servidores, sin tener que hacer grandes inversiones. Además, desde su experiencia, nos comparte algunos datos para los emprendedores que buscan la inclusión digital en sus negocios:

¿Cuáles son los mensajes claves que un emprendedor debe saber a la hora buscar la inclusión digital?