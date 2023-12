¿Gol del año? La impresionante definición de Raúl Jiménez en Inglaterra

-

El jugador mexicano ha sorprendido tras anotar un doblete en el fútbol inglés.

El delantero mexicano Raúl Jiménez, del Fulham sorprendió al anotar un doblete tras una larga sequía sin celebrar una anotación.

Ante el Nottingham Forest, en Craven Cottage por la fecha 15 del futbol inglés, el encuentro terminó con una goleada de 5-0.

El primer gol del mexicano llegó al minuto 34 tras una jugada magistral que partió del medio campo precisamente con un balón que Jiménez se negó a perder y que terminó anidando en las redes tras asistencia del brasileño Andreas Pereira.

Pero su segundo tanto fue una obra de arte tras quitarse a un par de defensores y con un taconazo a la salida del portero Odisseas Vlachodimos, mandó el balón al fondo de la red.

No, no, no... ¡Lo que acaba de hacer Raúl!



La baja de pecho como Dios, se quita al defensa, se quita al portero. ¡Y define de taquito! ES EL GOL DEL AÑO EN #LaPremierEnParamount.



, , , , , y pic.twitter.com/44kR2VegLt — Paramount+ México (@ParamountPlusMX) December 6, 2023

Raúl sólo había marcado un gol con el Fulham desde que llegó a la institución, una anotación en Carabao Cup, pero ahora ya suma tres goles en la temporada.

Aunque si a esa sequía en el curso se le agrega que durante su última temporada con el Wolverhampton no anotó, entonces se trata de un tiempo considerable sin haber sacudido las redes, desde el 10 de marzo de 2022, razón más que suficiente para preocupar a cualquiera.