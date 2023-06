La impresionante tormenta eléctrica en Monterrico captada en video

-

Un sorprendente espectáculo natural fue captado en Monterrico con una tormenta eléctrica que quedó grabada en video.

Los internautas mostraron su consternación ante el evento que fue compartido por el usuario @Herner99 en TikTok.

En el clip se aprecian los rayos alumbrar el área en total oscuridad entre las palmeras.

"Miren eso, ¿lo vieron o no lo vieron?, que valga la pena porque estoy con el corazón en la mano, de verdad, qué espectáculo y no para, yo no había visto algo así, se juntaron los espíritus chocarreros, Thor viene cerca para las elecciones, es impresionante", dijo el autor del material.

Al parecer la tormenta ocurrió el sábado 17 de junio.

¿Qué es una tormenta eléctrica?

Es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos, el tipo de nubes meteorológicas que caracterizan a las tormentas eléctricas son las denominadas cumulonimbos, y son grises y oscuras que se aprecian cuando se acerca la lluvia.

