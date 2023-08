¡Tragedia en Hawaii! Incendios dejan decenas de muertos y miles de evacuados

-

Al menos 36 personas murieron y miles han sido evacuadas por los incendios forestales que arrasan dos islas de Hawái.

"Se han encontrado hasta ahora 36 personas muertas debido al fuego de Lahaina, que sigue activo", dijo el gobierno del condado de Maui en un comunicado emitido en la noche del miércoles.

Los incendios han quemado más de 800 hectáreas de terreno, según las autoridades.

| Consecuencias de los incendios en Lahaina - Maui, Hawái, Estados Unidos. pic.twitter.com/cUKfLf3wxB — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 9, 2023

Los incendios comenzaron en la madrugada del martes y el rápido avance puso en peligro a viviendas, empresas y servicios públicos, así como a más de 35,000 personas en la isla de Maui, informó en un comunicado la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái.

El fuego arrasó la localidad de Lahaina, en la costa oeste de Maui.

Passenger captures devastating scenes from the wildfires in Lahaina, Hawaii. pic.twitter.com/7C2XqexNE0 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 10, 2023

"Gran parte de Lahaina en Maui quedó destruida y cientos de familias locales fueron desplazadas", indicó el gobernador Josh Green.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran las brasas destruyendo esta localidad turística, densas columnas de humo tiñendo el cielo de negro y varios barcos atracados en Lahaina también en llamas.

Habitantes de la zona saltaron al agua "para evitar el fuego", dijo el mayor general del Ejército estadounidense, Kenneth Hara, a Hawaii News Now. Al menos 14 personas fueron rescatadas del mar por la Guardia Costera.

Los incendios afectaron con fuerza a Maui, pero también hay fuegos activos en la isla de Hawái.

"Hay gente que no pudo escapar"

"Fue terrible", contó Claire Ken, una residente de Lahaina a la cadena CNN.

"Tengo la certeza de que hay gente que no pudo escapar", agregó.

Los militares estadounidenses desplegaron tres helicópteros para ayudar a combatir los incendios, informó el Comando Indo-Pacífico en un comunicado.

Foto: AFP

Los helicópteros militares que ayudan a los bomberos utilizaron el miércoles 570,000 litros de agua para controlar los incendios en el condado de Maui.

"El objetivo principal es salvar vidas, evitar el sufrimiento de las personas y frenar las cuantiosas pérdidas materiales", declaró Hara.

Situación en Front Street en el centro de Lahaina, Hawaii, tras los incendios. pic.twitter.com/IZIz7PeuMi — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 9, 2023

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó "que todos los recursos federales disponibles en las islas ayuden en la respuesta" contra los incendios.

La red hospitalaria de la isla está "saturada" por los pacientes con quemaduras y personas que inhalaron humo, dijo la vicegobernadora de Hawái, Sylvia Luke, que describió la situación como "dramática".

Luke informó que los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur del archipiélago estadounidense, pero que no se espera que toque tierra.

Las autoridades del condado pidieron a todos los visitantes que abandonen la isla "lo antes posible" y organizaron buses para llevar a los turistas al aeropuerto de Kahului, según un comunicado publicado en Facebook.

| Al menos 36 muertos a causa de incendios en Hawái.



La isla de Maui está siendo devastada.



Miles de personas han sido evacuadas, mientras continúan las operaciones de rescate.



Los vientos huracanados dificultan las labores de extinción. pic.twitter.com/p1He5XBaj0 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 10, 2023

En el aeropuerto muchos turistas quedaron varados, ya que sus vuelos fueron cancelados o retrasados y periodistas de AFP vieron a muchas personas durmiendo en el suelo.

Millones de personas han sufrido fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo en las últimas semanas, que según los científicos, han sido exacerbados por el cambio climático.