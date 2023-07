¡Fuera de control! El incidente entre diputada y gerente durante una fiscalización

-

Un mal sabor de boca se llevó la diputada Evelyn Morataya durante una fiscalización en el hospital San Juan de Dios.

Una fiscalización en el hospital San Juan de Dios se le fue de las manos por unos minutos a la diputada Evelyn Morataya, luego de que la gerente de una empresa privada la abordara e impidiera realizar las fiscalización del equipo proveído por su empresa.

La congresista acudió al hospital empujada por la duda, ya que se realizaron varias compras a una sola empresa, así que indagó y verificó que la entidad también estaba encargada de supervisarse a sí misma.

Al llegar al lugar, la diputada se reuniría con funcionarios del San Juan de Dios, con quienes realizaría un recorrido.

Sin embargo, una persona que se identificó como Ninfa Orozco, representante legal de la empresa privada, la interrumpió, hecho a lo que Morataya reaccionó con asombro y, aunque trató de explicarle que ella no había llegado a hablar con ella, la mujer hizo caso omiso e insistió, por lo que la situación subió de tono.

Morataya insistió en que no hablaría con Orozco y trató de continuar con la labor que realizaba, pero la mujer la siguió en todo momento.

Incluso, se acerca a una de las colaboradoras del hospital para que le explique el funcionamiento de uno de los aparatos, pero de nuevo aparece Orozco y las interrumpe.

"Señorita le voy a poner una denuncia porque me está acosando. Me está acosando", manifestó Morataya, quien remarca: "Usted ya se extralimitó", y le pide a la mujer le permita hacer su trabajo.

"La encargada de la empresa me está acosando, es el hospital San Juan de Dios el que paga a esta empresa (...) no me gusta cómo ha invadido mi espacio, yo no puedo fiscalizar a una empresa", insistió la congresista.