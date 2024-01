¿Incomodan sus letras? La "reflexión" sobre Ricardo Arjona que se hizo viral

-

En el podcast "Conversaciones con Fernando Suarezserna y Adrián Marcelo" los generadores de contenido hicieron una reflexión acerca de las canciones de Ricardo Arjona.

Con el título "Arjona dice muchas verdades que incomodan a la gente", Adrián Marcelo mencionó la situación que tuvo con una novia que era mormona. "Los mormones no toman café dice Arjona, pero sí es verdad, recuerdo una vez que salía co una chica mormona y le dije en el cine 'voy por un café yo sé que tú no tomas' y me dijo '¿quién te dijo?' y estúpidamente le contesté que Ricardo Arjona y se enojó, no lo tomó muy bien, me dijo 'no me gusta que hagas esas bromas' pero sí lo dice Arjona.." así inició la conversación.

"Arjona dice muchas verdades en sus canciones pero no sé por qué hay mucha gente que le da coraje eso" siguió.

"Muy conservador en retrospectiva" agregó Adrián. "Si el norte fuera el sur es así muy Panista", dijo Fernando.

"Tiene la canción 'Con una estrella' ¿la has escuchado? Es una canción anti aborto, literalmente se adelantó como 20 años al meme y dice que 'pudo haber sido un ingeniero' no me acuerdo si dice eso, que un poeta, un loco, un escritor, no estaría yo', algo así dice", prosiguió Fernando.

"'Mi muñeca rota', 'Jesús es verbo no sustantivo', wey tiene unas muy locas, aventadillo para la época. 'Muñeca rota' es una joya y la 'Historia de un taxi', 'Ella y él' me encanta wey, lección de amores, tiene otra y se me va el título, que está con una chava, creo que era una prostituta con la que estaba en ese momento..." siguió.

"Es un gran storyteller, se retira pero espero que sea un retiro, espero que lo anuncie así porque luego el regreso es más, para que siga cantando", afirmó.

Muchos dieron la razón a los youtubers, otros no estuvieron de acuerdo, ya que hay una variedad de conclusiones en los comentarios.

