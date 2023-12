¡Mientras conducía! El incómodo momento que vivió Susana Morazán en pleno tránsito

-

La famosa presentadora de televisión utilizó sus redes sociales para contar una incómoda experiencia que vivió en el tránsito.

En las últimas horas, Susana Morazán sorprendió a sus seguidores tras revelar una incómoda experiencia que vivió mientras se conducía en medio del tránsito.

La presentadora de televisión utilizó sus redes sociales para contar su incidente en una publicación, misma que recibió decenas de comentarios de internautas reaccionando al incidente.

"Increíble que la falta de empatía y cordialidad en el tránsito no esté presente, venía manejando y me entra una llamada, contesto y digo ' no puedo hablar porque voy manejando' y como me conducía a baja velocidad le doy paso a una señora que quería incorporarse a la carretera", inicia su mensaje.

Sin embargo, la mujer tuvo una reacción que sorprendió y molestó a Morazán.

"Le extiendo la mano y le sonrío para que pueda pasar y comienza a grabarme y gritarme mientras conduce: 'la presentadora hablado por celular' me le pongo a la par y le digo 'señora le di paso ¿por qué me grita y grita? luego acelera y me quedé impresionada de ver tanta ira en su mirada y actitud", agregó.

Finalmente, Susana compartió un mensaje dirigido a la mujer e incluso difundió su número de placa. "Estimada conductora de el carro con placas P384JMT no tengo idea por lo que está pasando, pero su acción mal intencionada no la comparto. Dios la bendiga", puntualizó.

En comentarios, seguidores de la comunicadora dejaron mensajes expresando apoyo hacia ella.

"Mala onda la señora, pero bueno, la gente es así, mal agradecida", "Lo mismo es para ella manejando, o sea a qué hora tomó tan rápido su celular?", "Hay gente que no ve quién se las debe, sino quién se las paga", se lee.