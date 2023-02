Brutal ataque: Leopardo se abalanza sobre varias personas en India (video)

Un leopardo hirió al menos a cinco personas al entrar en un juzgado a las afueras de la capital india, informó la policía.

Imágenes del incidente difundidas en las redes sociales mostraban a varios hombres heridos tras ser atacados por el felino en el tribunal de Ghaziabad.

Policías con chalecos antibalas agitaban palos y tendían redes en el interior del recinto para intentar acorralarlo, según un video.

"El leopardo saltó en medio del pánico y entre cinco y seis personas resultaron heridas. Se está intentando capturarlo", declaró un funcionario de la comisaría local, que no quiso dar su nombre.

Ghaziabad está en el extremo oriental de Nueva Delhi y cerca de una extensión de bosque que es hábitat de leopardos.

#WATCH | Several people injured as leopard enters Ghaziabad district court premises in Uttar Pradesh pic.twitter.com/ZYD0oPTtOl — ANI (@ANI) February 8, 2023

En India viven al menos 12,000 leopardos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los clasificó como especie vulnerable.

Las autoridades afirman que, en promedio, se mata a un leopardo al día ya que éstos penetran en zonas ocupadas por humanos, y que el número de incidentes va en aumento debido a la reducción de los hábitats forestales en India.