Indignación por el asesinato contra Nesly Consuegra

Guatemaltecos repudian el crimen violento contra Nesly Consuegra, rapera y activista guatemalteca.

EN CONTEXTO: Amigo de Nesly Consuegra le brinda una desgarradora despedida

Tras confirmarse el asesinato de Nesly Lizet Consuegra Monterroso, de 27 años, los guatemaltecos no tardaron el reaccionar a través de redes sociales, plataformas en donde mostraron su indignación.

Con diversos mensajes, las personas repudiaron el crimen contra la rapera y activista guatemalteca, quien fue localizada sin vida y con extremas señales de violencia dentro en el interior de su vehículo.

"Me dolés con toda el alma, con el corazón, me dolés con la vida, me dejaste destrozada. Te amor, Te amo, Nesly", "Encuentra la luz, Nesly. Otro femicidio en Guatemala, ¿cuántos más?", "Ni una menos, nos tocan a una, nos tocan a todas. QENPD Nesly", se lee en algunos comentarios.

"Me da tanta impotencia lo de Nesly", "Lo de Nesly es simplemente macabro. Además, es indignante lo normalizado que están los femicidios en Guatemala, podemos aparecer en tragantes, por partes o en toneles y a la mara/Gobierno le seguirá siendo indiferente", son otros de los mensajes.

Ante lo sucedido, las personas, familiares y amigos de Nesly exigen que se haga justicia y que su muerte no quede impune.

El caso



Nesly Lizet Consuegra Monterroso fue reportada como desaparecida el viernes 2 de diciembre. Sin embargo, la alerta Isabel-Claudina para poder encontrarla sana y salva fue activada el domingo 4 de diciembre.

Pese a que la familia solicitó ayuda a través de redes sociales para ubicarla, los esfuerzos fueron en vano, pues los familiares y amigos confirmaron que fue localizada sin vida durante la madrugada de este lunes 5 de diciembre.

El hallazgo

El cuerpo de Nesly fue encontrado con señales de violencia y fue colocado dentro de un tonel, el cual fue encontrado en el interior de su vehículo que estaba abandonado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala.

Confirman causa de muerte

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló a Soy502 el informe forense que detalla la causa de muerte de Nesly Consuegra Monterroso.

De acuerdo con la institución, la mujer de 27 años falleció por: trauma craneoencefálico.