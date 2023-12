Indignante: mujer lanza a su perro desde el techo de un comercial (video)

-

Una mujer australiana fue captada tirando a su perro desde el techo de un parqueo de dos plantas de un centro comercial. La joven enviada a prisión acusada de un crimen "insensible y cruel".

OTRAS NOTICIAS: Las impresionantes imágenes del terromoto en China que dejó más de 100 fallecidos

La mujer lanzó a su perro, una mezcla de maltés con shih-tzu de 10 años, desde el segundo nivel de una torre de parqueos de un comercial. "Princess", como se llamaba la mascota fue encontrada en el suelo con graves heridas cerca de un centro comercial Westfield en Perth, Australia Occidental, por un transeúnte que creyó que el animal había sido atropellado.

Foto: Oficial.

La perrita fue llevada de emergencia a un centro veterinario cercano y como tenía microchip los médicos llamaron a su dueña, Amy Lea Judge y al novio de ella Scott Frost.

Cuando la pareja llegó a la clínica y se enteró de las lesiones del perro y los costos del tratamiento decidió sacrificar a la perra.

Investigadores de bienestar animal hicieron una investigación de lo ocurrido y obtuvieron junto a la policía, las tomas de una cámara de seguridad donde se mostró que Amy lanzó a Princess desde un techo a una altura aproximada de 9 metros.

En la captura se aprecia a la mujer de 26 años tomar al perro, ponerlo sobre el borde y tratar de empujarlo, luego lo agarró, se hizo unos metros hacia atrás y lo lanzó con fuerza, además Frost el novio de ella vio toda la escena desde el auto sin hacer nada al respecto, luego ambos salieron del estacionamiento.

Foto: Oficial.

Confesó todo en redes sociales:

La joven escribió en su cuenta personal: "Tiré a mi perra desde el piso superior del estacionamiento de un centro comercial y la vi caer, pero sobrevivió y hubo que sacrificarla", después de esto aseguró que no podía vivir con la culpa y que el secreto la estaba destrozando. "Le hice un favor porque lo único que hice fue herirla y abusar de ella", añadió.

Judge fue condenada este martes a 10 meses de prisión por este delito que los fiscales calificaron de "atroz, insensible y cruel", además se le ordenó cumplir dos meses más por asuntos no relacionados. También se le prohibió tener una mascota por 10 años.

Frost, la pareja de la mujer, fue multado por no tomar medidas razonables para proteger al animal de cualquier daño, además se le prohibió tener animales durante tres años.

Kylie Green, inspectora estatal de la Real Sociedad para la Protección de los Animales (RSPCA), dijo que el caso era "el más angustioso" que había visto en sus 11 años en el trabajo.

"Los perros pueden ser muy confiados y dependen de sus dueños para mantenerlos seguros, no puedo pensar en una traición más repugnante a esa confianza", dijo Green.

"El resultado de hoy ofrece algo de justicia por el dolor y el terror que la pobre Princesa soportó en sus últimas horas".

Con información de The Telegraph.