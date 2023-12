El inesperado mensaje de “El Buki” a los guatemaltecos

-

Marco Antonio Solís, "El Buki", visitó Guatemala y recientemente habló de su experiencia en el país al enviar un inesperado mensaje.

El famoso puso a vibrar a sus fans guatemaltecos y a ellos les dedicó unas palabras.

"Espectacular e increíble cierre de año con la gira #ElBukiWorldTour con mis hermanitos del país hermano, Guatemala. Una noche que estuvo llena de sorpresas y sentimientos a flor de piel. No me queda más que agradecer infinitamente a toda esa gente bonita que me ha acompañado por años, por permitirme entrar en sus corazones con mis letras, que están inspiradas en el romanticismo y en lo bonito que es vivir la vida", dijo.

Junto a esto posteó las imágenes de su show en el país celebrado el sábado 17 de diciembre, cargadas de energía.

"Gracias por dar lo mejor de ti", "Ídolo de siempre" y "Nos das tanta felicidad al verte en tus conciertos", fueron algunos de los comentarios que los seguidores dejaron.

Foto: Oficial.

