Este es el inesperado tratamiento que se hizo "el Kun" Agüero en Europa, pues sorprendió a sus seguidores de Instagram con una máscara facial.

Una vez más, Sergio Agüero, el delantero de Barcelona se mostró en sus redes sociales con su habitual carisma y sorprendió a sus seguidores de Instagram con un tratamiento facial en el que generó una cuota de humor en medio de su recuperación de la arritmia que le detectaron en el club.

En una de sus últimas historias, "el Kun" se mostró con el rostro tapado por la mascarilla que generalmente se aplica para rehidratar la piel, reducir arrugas y potenciar la luminosidad; y lanzó una frase que luego convertiría en encuesta: “Lo vi y me lo puse. ¿Es bueno? La verdad, sí o no”.

Agüero se encuentra en el equipo blaugrana y no pudo estar en la doble fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar, debido a su problema de salud. No deja de mantenerse positivo en lo que será un extensa recuperación de la arritmia cardíaca que padece.

“Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, había señalado el ex Independiente en un mensaje en su cuenta de oficial de Twitter.

Esto porque algunos rumores circularon señalando que en principio se había agravado su cuadro cardiológico y que los médicos le habrían notificado que podría estar obligado a retirarse del fútbol.