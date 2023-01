Influencer se tatuó el nombre de Messi en la cara y dice que "arruinó su vida"

Un influencer colombiano se tatuó el nombre de "Messi" en la frente y ahora dice que "arruinó su vida".

No lo pensó mucho y corrió a la sala de tatuajes después que Argentina se hizo acreedora de la Copa del Mundo. Se tatuó en el rostro el nombre de Messi y ahora está completamente arrepentido.

Al principio estaba muy feliz y lo publicó en sus redes sociales impactando a todos los que vieron las imágenes de su rostro con la frase en grande "Messi" y en la mejilla "D10s".

Se trata del influencer colombiano Mike Jambs, quien además, dibujó las tres estrellas que se bordó la selección albiceleste.

Mike Jambs s'est fait tatouer le nom de Messi sur son front après le sacre de l'Argentine au Mondial !



Il regrette déjà cet acte : « Je veux effacer le tatouage parce que ma vie a changé négativement. »



(@TyCSports)



pic.twitter.com/peRjfx9GsT — MercaFoot (@MercaFoot_) December 31, 2022

Pero, después de algunos días se dio cuenta que "cometió un grave error" y que se habría "arruinado la vida".

"Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, porque en vez de haberme traído cosas positivas vinieron miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar", dijo en un video que publico.

"Dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad. Últimamente, he sido objeto de burlas, de críticas, de rechazos. He sido juzgado y hasta he recibido amenazas", complementó.