Influencer rompe en llanto por haber sido cancelada tras normalizar el "grooming"

-

La creadora de contenido Florencia Guillot lloró y pidió disculpas por estar envuelta en polémica tras normalizar el "grooming".

OTRAS NOTICIAS: La cantante Young Miko sale llorando de Costa Rica tras incómodo momento en concierto

Florencia Guillot ha sido duramente criticada por sus polémicas declaraciones en el podcast "Vete a Triunfar", por lo que salió en un video llorando y pidiendo disculpas.

La creadora de contenido mexicana invitó a Paulina Florencia y a su esposo Mauricio Cuevas, que es 14 años mayor que ella.

En el podcast contaban su "historia de amor" y la influencer calificó la relación de "sana, amorosa y exitosa". Las críticas se originaron en que Paulina todavía era menor de edad cuando comenzó su relación con Mauricio.

Muchos internautas no comparten la opinión de Florencia ante las diferencias de edad.

Ante las fuertes críticas, la creadora de contenido a través de sus historias en Instagram expresó sus disculpas por la polémica.

"Con mi último contenido publicado: escucho y entiendo lo que me cuestionan. Sigo en proceso de desconstrucción, aprendiendo, desaprendiendo y siempre buscando ser mi mejor versión.", dijo la creadora.

"Siempre estaré agradecida con quien me comparte su historia, pero también con quienes me cuestionan y me ayudan, especialmente porque estoy consciente del impacto que tienen mis plataformas" continuó Guillot.

A pesar de la polémica, la famosa creadora de contenido aseguró que no se retirará de las redes sociales y que continuará haciendo el contenido que le gusta hacer.

#florenciaguillottips #florenciaguillot #florenciaguillott #florenciaguill #podcast #podcastmexico #veteatriunfar #veteatriunfarpodcast #listoveteatriunfar #atreveteatriunfar #florenciaymauricio #florenciaguillot #polemica #chismesito ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya @csc_news Florencia rompe en llanto y se disculpa ☹️ #florenciaguillot

*Con información de TV y Novelas