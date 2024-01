Esto dice el informe presentado por Consuelo Porras a Bernardo Arévalo

-

La Fiscal General Consuelo Porras se negó a acudir a la cita con el presidente Bernardo Arévalo y en su lugar envió un informe.

EN CONTEXTO: Presidencia recibe informe de Consuelo Porras y aún guardan silencio

La Fiscal General Consuelo Porras no sólo se negó a asistir a la cita solicitada por el presidente Bernardo Arévalo, sino que envió un informe el cual fue firmado por el Secretario General del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, y no por ella; y por si fuera poco, no respondió a sus preguntas, sino que lo envió a revisar el portal web del ente investigador.

La cita había sido programada para este miércoles 24 de enero a las 10 horas, en su lugar la Fiscal General publicó un video en donde no sólo rechazó la invitación argumentando la división de poderes, sino que adelantó que "no renunciará" a su cargo, tal como lo ha solicitado públicamente Arévalo.

En su informe la Fiscal General aclara que "previamente a dar respuesta a los aspectos relacionados en el oficio" del mandatario, resalta que "cualquier interacción del MP con el resto de las entidades estatales, debe estar basada y contenida en" la Ley Orgánica de esa institución y en la Constitución "atendiendo el principio de legalidad".

Además, recuerda en varios puntos que el MP tiene "autonomía" de acción y que está establecido en la Constitución y en "términos expresados por la Corte de Constitucionalidad en diferentes resoluciones".

"En consecuencia, y al tenor de la normativa y jurisprudencia... es imperativo señalar que, de conformidad con la Ley Orgánica del MP, el Fiscal General, únicamente, deberá informar anualmente a los ciudadanos sobre el resultado de su gestión, y para el efecto deberá publicar una memoria de labores y además, remitir un ejemplar al Presidente de la República, hecho que ha cumplido a cabalidad", refiere el oficio.

Al mismo tiempo, hace referencia que según el Código Penal "todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños, las actuaciones, en consecuencia sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios legales; el incumplimiento de esta obligación será considerada como falta grave".

Y finalmente, envía a consultar la página web del MP para conocer los temas relacionados con el actuar del ente investigador y recita varios de los puntos contenidos en el último informe presentado por esa institución.

Incluso, exhorta a Arévalo a acudir al MP para presentar denuncias si "cuenta con información de anomalías", pues de esa forma, se pondrá en "conocimiento a los fiscales que corresponda".

Este es el informe que la Fiscal General Consuelo Porras envió al presidente @BArevalodeLeon.



Hasta el momento, el mandatario ni algún otro funcionario de @GuatemalaGob se ha pronunciado respecto a la inasistencia de Porras a la cita programada para este miércoles.



1/3 pic.twitter.com/p9NY2klgAe — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) January 24, 2024

El informe no fue firmado por la Fiscal General, sino por el Secretario General del @MPguatemala, Ángel Pineda.



3/3 pic.twitter.com/VO6WZHh3ci — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) January 24, 2024

¿Qué pidió Arévalo?

En la carta enviada por la presidencia se solicitaba a la Fiscal General un informe sobre cuatro puntos específicos: