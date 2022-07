¿Anular las multas de tránsito? La propuesta que podría discutirse en el Congreso

Una iniciativa de ley propone que las multas de tránsito se puedan anular si no se cumplen con algunos criterios.

El diputado de la bancada de Compromiso Renovación y Orden (Creo), Cristian Álvarez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Tránsito y que se permita anular multas de tránsito que no estén debidamente notificadas y acreditadas.

Dentro de la propuesta se busca modificar el artículo 31 de la Ley de Tránsito para aclarar la manera en que se debe notificar la infracción.

“Cuando se trata de infracciones cometidas por un conductor la autoridad procederá a notificar mediante papeleta de aviso debidamente habilitada por el Departamento de Tránsito o la municipalidad, según el caso, en la cual especificará la infracción cometida, el artículo transgredido y la sanción impuesta. Se autoriza que la autoridad de tránsito notifique las infracciones a través de plataformas digitales", se lee en la iniciativa.

Diputados de Creo, Cristian Álvarez y Rodolfo Neutze presentan iniciativa para reformar Ley de Tránsito.



Proponen que se permita anular multas de tránsito cuando estas no han sido debidamente notificadas y acreditadas. pic.twitter.com/oQechxfQFk — Dulce Rivera (@drivera_soy502) July 28, 2022

La parte más curiosa de la iniciativa es que se adicionan dos artículos para especificar la manera en que se puede anular una multa y los criterios que se aplicaría, por ejemplo se establece un plazo para notificar las mismas.

"Las multas que no han sido notificadas de forma expresa o las que no han sido debidamente documentadas por medios fotográficos, que se encuentren en la plataforma electrónica, cuya imposición corresponda a los 12 meses previos al año en curso, no tendrán ningún efecto jurídico", se lee en la propuesta.

"Se dan cuenta que deben multas de años atrás, muchas de ellas fantasmas o no notificadas a tiempo, sin ninguna posibilidad de defenderse y demostrar la falsedad de las mismas, por eso estamos proponiendo que si las multas no fueron o no han sido notificadas durante los últimos 12 meses no se puedan incluir en la plataforma de la SAT", dijo el congresista Álvarez.

Lee la iniciativa de ley: