¡Insólito accidente! Dos aviones chocan en el aeropuerto de Boston (video)

-

Un video muestra el momento en que ocurrió un extraño choque de dos aviones en un aeropuerto de Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: El helicóptero que casi se desploma en el Aeropuerto La Aurora

Dos aviones que se encontraban en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, Estados Unidos, sufrieron un accidente en plena pista. El incidente ocurrió el viernes 16 de junio. Sin embargo, fue hasta un par de días después que se revelaron las imágenes del suceso.

En un video, que quedó registrado se logra ver el momento del choque entre las aeronaves. Como se logra apreciar, uno de los aviones impactó con otro que estaba detenido.

Según los detalles oficiales de las aerolíneas involucradas, uno de los aviones chocó con su ala la cola de otra nave. No se registraron víctimas heridas ni daños mayores, United Airlines informó que los pasajeros desembarcaron sin ningún inconvenientes.

Por aparte, la aerolínea Delta señaló que el vuelo 1657 se vio afectado, pero afortunadamente no pasó a mayores. Asimismo, indicó que el choque de las aeronaves ocurrió cuando su avión esperaba la autorización para despegar.

Mira aquí el video: