Instagram lanza la opción de "notas" y prueba otras herramientas

Instagram ha lanzando una función de notas en su aplicación y está probando otras herramientas para los usuarios.

El pasado martes 13 de diciembre, Instagram anunció la implementación de "Notas", una nueva forma de compartir mensajes breves con textos y emojis.

Además, informó que está realizando pruebas de otras funciones, entre ellas la opción "Candid Stories", que ofrece a los usuarios la capacidad de capturar al mismo tiempo una imagen con las dos cámaras del dispositivo, al estilo de la popular aplicación "BeReal".

La opción "notas" ya ha comenzado a ofrecerse a los usuarios. Esta permite compartir mensajes de hasta 60 caracteres con seguidores o grupos selectos, de acuerdo con Meta.

Esta nueva función responde a la petición de muchos usuarios de tener una forma sencilla de compartir lo que están pensando y empezar conversaciones, por ejemplo pidiendo recomendaciones o informando de algo que están haciendo.

Otras funciones

Instagram también planea ofrecer la posibilidad de crear nuevos perfiles de grupo para que varias personas compartan imágenes y videos entre ellos, sin que estos sean vistos por todos los seguidores.

En cuanto a "Candid Stories" (historias espontáneas), la función permitirá capturar y compartir imágenes de lo que se está haciendo justo en ese momento, con otros contactos que también lo hagan.

Desde que se comparta la primera historia espontánea, usuarios recibirán un recordatorio diario para que compartan una nueva imagen.