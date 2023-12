Intecap se inspira en su Pasarela de Moda 2023

-

En un espectáculo lleno de innovación, creatividad y maestría artesanal, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) llevó a cabo su pasarela de moda anual bajo el lema The Begin New of The New Age.

Este evento, organizado por el Taller de Capacitación de Alta Vestuario y Textiles, destacó el trabajo de las unidades operativas a nivel nacional y su compromiso con la formación de profesionales en diseño, patronaje, corte y confección de prendas de vestir.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

El Taller Textil de la zona 7, fue protagonista al presentar participantes de diversas carreras industriales y artesanales, incluyendo Técnico en Diseño Industrial del Vestuario, Técnico en Procesos de Confección Industrial, Patronista Industrial, Técnico en Alta Costura, Confeccionista de Prendas de Vestir para Dama y Sastrería.

Además, se contó con la participación de Centros de Capacitación de otras zonas del país como Villa Nueva, Jutiapa, Zacapa, Cobán, Quetzaltenango, Escuintla y zona 10 de la ciudad capital, sumando un total de 210 participantes que exhibieron sus diseños y creaciones.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

The Beginning of a New Age

La pasarela se distinguió por su enfoque en la experimentación y el uso de materiales especiales y remanufacturados. Este año, se simbolizó la transición hacia un futuro innovador y prometedor, donde la creatividad, la sostenibilidad y la diversidad son los pilares fundamentales.

Homenaje a la Maestría Artesanal

El evento también rindió homenaje a cada mano artesanal que desempeñó un papel crucial en la creación de prendas de alta calidad y con un ajuste excepcional. Los sastres y confeccionistas fueron elogiados por su maestría, dando vida a las creaciones presentadas en la pasarela.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Destacando la sostenibilidad, las confeccionistas artesanales propusieron la remanufactura de ropa de lona, un proceso que busca revitalizar prendas usadas para reducir el impacto ambiental de la industria de la moda.

Técnica de vanguardia

El evento no solo se limitó a la pasarela, sino que también incluyó un Show Room donde los patronistas expusieron la técnica de patronaje 3D en siluetas femeninas.

Utilizando libros como "Pattern Magic" y "Strech Abric" como herramientas de apoyo, se presentaron propuestas innovadoras que exploran nuevas dimensiones en el diseño de prendas.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Contribución al desarrollo del país

Este evento demuestra que la innovación y la creatividad no solo están presentes en las prendas exhibidas, sino también en la formación de nuevos talentos que liderarán el camino hacia un futuro prometedor en la moda guatemalteca.

Información

Si deseas más información sobre el evento, puedes ingresar aquí. O si deseas conocer sobre alguna carrera puedes comunicarte al Call Center 1565 y seguirlos en sus redes sociales: