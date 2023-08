Otro doblete de Leo Messi y el Miami gana contra el Orlando City

-

El Inter Miami de Leo Messi logró la clasificación a los Octavos de Final de la Leagues Cup 2023.

OTRAS NOTICIAS: Lionel Messi sorprendió a los jugadores del Inter Miami con un regalo

En el tercer partido de Leo Messi con el Inter de Miami, el equipo de Florida consiguió la clasificación a los octavos de final de la Leagues Cup, tras imponerse al Orlando City en el Clásico del Sol por 3-1 con un doblete del argentino.

El primer gol llegó a los 7 minutos por medio de Messi tras una jugada en el centro del área.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

El segundo llegó de penal para los del Inter Miami a los 50 minutos.

For his 9th goal in 12 career games against Orlando City, Josef Martínez converts a PK to put us back in the lead #MIAvORL | 2-1| #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/lhJvjZbi2P — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

El 3-1 y definitivo llegó por medio de Messi tras una jugada iniciada desde su propio campo.

Doblete de MESSI 2️⃣#MIAvORL | 3-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/8ryNpYhBZK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

El camino del Inter Miami dentro de la Leagues Cup continuó después de haber finalizado en la primera posición del Grupo 'Sur 3', tras sus dos victorias ante el Cruz Azul (2-1) y el Atlanta United (4-0).

Lionel Messi y compañía lograron mejorar los números del Inter Miami frente al Orlando City, que en los últimos 5 partidos solo habían conseguido una victoria y un empate, frente a tres derrotas.

Con este resultado, el Inter de Miami queda a la espera del rival que podría enfrentar en la siguiente ronda, ya sea el FC Dallas de Estados Unidos o el Mazatlán FC de México.

Las llaves de Octavos de Final de la Leagues Cup 2023 arrancarán la siguiente semana y los partidos se disputarán del domingo 6 al martes 8 de agosto.

Let them cook ‍ ‍ pic.twitter.com/KnZMyGDanC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

La Leagues Cup entrega 3 boletos a la Copa de Campeones de Concacaf de 2024, que otorga un acceso al Mundial de Clubes. Para el Inter Miami esta es una opción más prometedora que la MLS.

En la Major League Soccer (MLS), el Inter Miami va en último lugar de su conferencia y se encuentra a 12 puntos de los puestos designados para clasificar a la zona de repechaje.

El próximo partido del Inter Miami en la MLS será el domingo 20 de agosto a las 17:30 horas de Guatemala, frente al equipo de Charlotte FC.