Internautas identifican al grupo que asalta y golpea a un peatón (video)

Internautas identifican a tres asaltantes que golpearon a un peatón en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a tres personas que asaltan y golpean a un hombre, quien camina por la 15 calle, entre 1ra. y 2da. avenidas de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Tras ello, internautas identificaron a los asaltantes e indicaron que se trata de dos mujeres y un hombre de origen venezolano que rondan constantemente por las calles del Centro Histórico.

Algunos de los usuarios de redes dijeron que la mujer del cabello largo y pantaloneta se sienta comunmente en una banqueta en la 15 calle "A", entre 1ra. avenida "A" y 1ra. avenida.

Además, hicieron un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC) para que intervenga y criticaron al autor del video, por no haber ayudado a la víctima del asalto. Muchos otros criticaron que la policía no procesa a estas personas porque no existe una denuncia.

Usuarios de redes sociales identificaron a las mujeres que asaltaron y golpearon a un peatón en la zona 1. (Foto: @lfqmaza)

Asalto grabado en video

Según las imágenes captadas en el lugar, en el atraco participan dos mujeres y un hombre, quien toma a la víctima y lo comienza a despojar de sus pertenencias, justo a un lado de un vehículo.

Después, las dos mujeres golpearon en repetidas ocasiones al peatón y lo despojan de más artículos. Además, le arrebataron los documentos, los rompieron y tiraron al piso.

Estas son las imágenes del asalto: