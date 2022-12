"¡Inútiles!": el polémico mensaje de Eugenio Derbez a la selección mexicana

Eugenio Derbez generó controversia por el mensaje que envió a la selección mexicana tras haber sido eliminada de Qatar 2022.

"Otro TRIste resultado", escribió el famoso junto a un clip donde compartió el sketch de Marilín Menson, uno de sus famosos personajes, con la invitada Paquita la del Barrio, la escena estaba dedicada la participación del equipo mexicano en los Mundiales y su desempeño.

"Otra vez ya valimos, ¡malditos hombres! , te digo Marilín, todos son iguales", dijo Paquita a Marilín, interpretado por Derbez.

"Tienes razón Paquita", contestó Marilín.

"Siempre lo mismo con la Selección y los Mundiales", dijo Paquita.

"Esta va dedicada a todos los jugadores de la Selección: ¡inútiles!", gritó Derbez encarnando a Menson.

Luego de esto paquita interpretó una versión de "Rata de dos patas" arreglada para los jugadores.

Esto no le cayó bien a algunos fanáticos del futbol que criticaron al famoso por publicar esto tras la eliminación.

"Que desagradable tu VIDEO, una persona a la que muchos admiramos, y sales con ese humor humillante, anda a ma..rlo al equipo de USA"

"¡Por qué criticarlos si jugamos bien! si querían que ganáramos ¿por què no van ustedes, que creen que es fácil, ¿no creen que ayuda mejor apoyarlos en lugar de criticarlos? ¿no creen que ya existen personas burlándose? ¿ustedes creen que ellos se sienten bien? estuvimos a nada de llegar, no llegamos pero eso no quiere decir que seamos perdedores, lo intentamos y se dio lo máximo, no se pudo y ¿qué pasa? ¿dejan de ser mexicanos o que?", escribieron algunos internautas al post del famoso.

"Te van a vetar Eugenio, acuérdate que estamos en la época de la generación de cristal",

"Jugaron excelente y dieron su mejor esfuerzo, se me hace de pésimo gusto este video, insultando al equipo y el esfuerzo que le pusieron", estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron al famoso comediante mexicano.

"¡Qué ma!!, se apoya en las buenas y en las malas".

Otros lo defendieron escribiendo:

"Ahora dilo sin llorar, se llama humor negro", A llorar a casa", "No inventes, los mexicanos de todo hacen burla, hasta de la propia muerte, no debería de ofenderte algo tan normal".

