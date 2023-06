¡En shock! El invento guatemalteco que dejó sin palabras a "El Mariana" (video)

-

El youtuber mexicano se fue encantado con un invento que descubrió en Guatemala y así lo presumió en sus redes.

Recientemente el creador de contenido Osvaldo Palacios, mejor conocido como "El Mariana" en redes sociales, estuvo de visita en Guatemala.

El mexicano compartió varias de sus experiencias en el país mediante sus redes sociales, donde decenas de seguidores guatemaltecos le dieron la bienvenida.

Algunos de sus destinos fueron: el Volcán de Pacaya, Antigua Guatemala, el mercado central y Ciudad Cayalá.

Sin embargo, hubo algo que descubrió y que lo dejó sin palabras. ¿De qué se trata?

"El Mariana" conoció Antigua Guatemala. (Foto: Instagram)

A través de un video, "El Mariana" mostró un invento guatemalteco que lo dejó sorprendido, y que incluso comparó con la versión mexicana.

"Disculpen mi ignorancia si soy un pendejo, pero Guatemala está avanzada en años luz porque tienen un ecofiltro. Básicamente es una madre de cerámica que le echas agua de la llave y sale agua potable".

"Nosotros tenemos acá en Monterrey hay un filtro que se conecta al refrigerador y ya está, se chingó. Pero tener una madre de cerámica que le echas agua de la llave (...) y filtraba el agua en base a una madre de barro, eso está increíble", expresó.

El streamer no dejó de elogiar el invento guatemalteco. "Guatemala sabe cosas, no avanzan porque no quieren, muy bonito", finaliza. El clip se hizo viral entre internautas.

El ecofiltro

En la década de los 80 José Fernando Mazariegos, trabajaba en el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial.

Junto a su grupo de investigadores presentaron como proyecto de investigación, un filtro que hoy es conocido como Ecofiltro para una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se trata de un dispositivo para filtrar agua hecho de una mezcla de arcilla con serrín de pino, todo recubierto con un barníz de plata coloidal el cual retiene el 99% de bacterias y restos fecales, presentes en casi toda el agua entubada del país.

Gracias a que el proyecto nunca fue patentado a nombre de Mazariegos, el filtro se fabrica en más de 37 países en desarrollo y garantiza el consumo de agua limpia a millones de personas a bajo costo.