Fan muere en pleno concierto de Taylor Swift, ¿investigan a la cantante?

Una tragedia ocurrió en pleno concierto de Taylor Swift en Brasil cuando una fanática murió de sofocamiento al no tener acceso a beber agua y sufrir un golpe de calor por las altas temperaturas.

Ana Benevides de 23 años perdió la vida previo al primer show de varios programados por la cantante, en el Estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro.

Un acompañante dijo al medio brasileño O Globo que Ana desfalleció por el excesivo calor en el recinto donde se presentó la estrella estadounidense.

Benevides fue trasladada a un hospital sin embargo fue tarde, pues ya había perdido la vida, la razón de su muerte fue un paro cardiorespiratorio, según afirmaron los médicos.

Río de Janeiro registró esos días temperaturas superiores a los 40 grados celsius, con una sensación térmica de 59 grados, varios asistentes al evento fueron atendidos por los servicios médicos por el mismo motivo.

Foto: Ana Clara Benevides murió por sofocamiento debido a la falta de agua. (Foto: Oficial)

El gobierno anunció que abrió una investigación acerca del impedimento a los asistentes acceder a agua de manera gratuita en los conciertos. El ministro de Justicia Flávio Dino expresó: "es inaceptable que personas sufran, se desmayen y hasta mueran por falta de acceso al agua".

"La Secretaría de Protección al Consumidor abrirá una inmediata investigación por las restricciones que impiden a quienes asisten a conciertos acudir con sus propias botellas de agua o acceder a ellas", cerró.

La reacción de Taylor Swift:

A través de sus historias de Instagram la famosa expresó su sentir por este acontecimiento que ensombreció de sobremanera su música:

"Me siento abrumada por el dolor, no puedo creer que esté escribiendo estas palabras pero con el corazón destrozado tengo que decir que hemos perdido una fan esta noche, antes de mi concierto. No puedo expresar cuán devastada estoy, tengo muy poca información, solo sé que era increíblemente bella y demasiado joven".

