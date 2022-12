Irán detiene a Taraneh Alidoosti, actriz ganadora del Óscar

La situación se ha tornado complicada para quienes se oponen al régimen iraní.

La famosa actriz y activista por los derechos de las mujeres Taraneh Alidoosti fue arrestada en Irán, en relación con el movimiento de protesta que entró en su cuarto mes, informaron fuentes judiciales el sábado.

Alidoosti, de 38 años, fue detenida "por orden de la autoridad judicial" tras "no proporcionar documentación por algunas de sus afirmaciones" sobre las protestas, informó Mizan Online, la agencia de información de la judicatura.

La web judicial añadió que "algunas figuras y varias celebridades", incluida Alidoosti, han sido interrogadas o arrestadas tras hacer "comentarios sin fundamento sobre los eventos recientes y la publicación de material provocativo en apoyo de los disturbios callejeros".

Conocida por haber actuado en múltiples películas del cineasta Asghar Farhadi, Taraneh Alidoosti había manifestado su apoyo, en Instagram, a las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, el 16 de septiembre, tras su detención en Teherán por la policía de la moral.

Ésta le reprochaba haber violado el estricto código de vestimenta de la República Islámica, que impone el uso del velo a las mujeres en público.

"Taraneh Alidoosti fue detenida por sus recientes acciones publicando información y contenidos falsos, y por incitar al caos", anunciaba poco antes la agencia de noticias local Tasnim, sin precisar el lugar de la detención.

Taraneh Alidoosti, Iranian actress, was arrested today Dec 17th in her house by the Islamic Republic’s forces. These forces also searched her house.



This photo of her without hijab was published on Nov 9th, with “Woman Life Freedom” slogan written on the paper in Kurdish. pic.twitter.com/nRG18GIFud — Ghoncheh (@GhonchehAzad) December 17, 2022

El 8 de diciembre, la actriz había denunciado la ejecución de Mohsen Shekari, ahorcado tras haber sido acusado de "guerra contra Dios".

"Cualquier organización internacional que mira este baño de sangre sin reaccionar representa una vergüenza para la humanidad", había escrito en su perfil de Instagram.

En noviembre, prometió permanecer en su país, "pagar el precio" necesario para defender sus derechos y dejar de trabajar para apoyar a las familias de las personas asesinadas o detenidas durante las manifestaciones.

Alidoosti es especialmente conocida por su trabajo en la película de Asghar Farhadi "El cliente", premiada con un Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2017.

Figura del cine iraní desde su adolescencia, también actuó en la película de Saeed Roustayi "Leila y sus hermanos", presentada este año en el Festival de Cannes.

Desde mediados de septiembre, miles de iraníes y unos 40 extranjeros fueron arrestados y más de 2,000 personas fueron acusadas en relación con las manifestaciones, según las autoridades judiciales.

Dos hombres han sido ejecutados en relación con las protestas.