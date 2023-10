¡Urgente! Israel se declara "en guerra" tras sorpresivo ataque de Hamás (video)

-

Israel se declaró en estado de guerra luego de un ataque sorpresa desde la Franja de Gaza.

El movimiento islamista palestino Hamás lanzó este sábado desde Gaza una ofensiva general contra Israel y aseguró que sus milicianos capturaron a ciudadanos del Estado hebreo, que replicó con bombardeos en una escalada que ya dejó cerca de 250 muertos, unos 200 de ellos en el enclave palestino.

"Estamos en guerra", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al tiempo que ordenaba "una amplia movilización" de reservistas.

"El enemigo pagará un precio sin precedentes", prometió el mandatario en un mensaje de video, en el que reconoció que Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, lanzó "un ataque sorpresa criminal".

Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked.



The second objective, at the same time, is to exact an… pic.twitter.com/MzKs7tfv4M — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

El medio BBC destaca que un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmó que "soldados y civiles" fueron secuestrados por militantes, pero no reveló el número de personas cautivas.

Mientras tanto, funcionarios de salud palestinos mencionan que hay 198 fallecidos en Gaza. Hasta el momento se desconoce cómo habrían logrado ingresar a una de las fronteras más fortificadas del mundo.

El presidente palestino Mahmud Abás dijo que su pueblo tiene derecho de defenderse del "terror de colonos y tropas de ocupación", según la agencia Reuters. Los bombardeos iniciaron desde la mañana de este sábado luego de una fiesta judía de Sucot.

Foto: Getty Images

"Ataque combinado"

El ejército de Israel respondió atacando por aire objetivos de Hamás en Gaza, y se vio implicado en combates en suelo israelí, cerca del enclave palestino, contra milicianos infiltrados desde por tierra, mar y aire.

"Hubo un ataque combinado con ayuda de parapentes", indicó a la prensa el portavoz del ejército israelí, el teniente coronel Richard Hecht.

Las fuerzas armadas israelíes informaron de la activación de sirenas en el sur del país y la policía pidió a la población permanecer cerca de los refugios antiaéreos. Las sirenas fueron activadas también en Jerusalén, según periodistas de la AFP. El brazo armado de Hamás reivindicó el disparo de proyectiles.

| URGENTE - GUERRA ISRAEL-GAZA: Masivos bombardeos en Gaza:

pic.twitter.com/SHlIlf5Elf — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 7, 2023

*Con información de AFP, BBC Mundo y EuroNews