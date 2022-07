Jackie rompe el silencio sobre el acoso sufrido en "La Academia"

Jackie la exalumna de "La Academia" reveló en una entrevista como se enteró que fue acosada en el reality show.

Luego de que en redes sociales circulara un video en donde se podía escuchar al director de cámaras tratando de sexualizar a Jackie y a su compañera Cesia, los seguidores de la academia y familiares de las afectadas protestaron la situación en redes sociales.

Jackie reveló en una entrevista a TV Notas que supo del audio en redes sociales hasta que salió tras su eliminación el domingo pasado de La Academia, donde recibió una gran cantidad de mensajes y notó que fue tendencia.

“No me di cuenta de quién fue, de cuándo pasó... en lo personal no escuché cuando dijeron las cosas, estoy segura que ni Cesia tampoco lo sabe... según yo fue alguien de cámaras que dejó su micro abierto y la verdad no sé a quien se lo haya dicho", dijo, afirmando que durante su estancia en La Academia no se le faltó al respeto de forma directa.

“Cuando vi el video la verdad sí me sorprendí, dije 'wey guácala', la verdad si está feo, pero por lo menos a mi jamás se me faltó al respeto y la verdad no sé si esas palabras fueron para mi, es una conmoción y a lo mejor está descontextualizado”, expresó.

Jackie afirmó que siempre se les dio un buen trato, aunque lamentó el hecho, aún detrás de cámaras: “Es lamentable que pase eso, si sí fue un caso de acoso está fatal y también a la persona que se lo hicieron es horrible, de hecho la persona (el acosador) ya no debería de estar en la televisora, es peligroso”.

“Yo no hubiera dejado que alguien me dijera algo, yo la verdad si le daba un chingadazo o le decía a alguien ‘me están acosando’”, concluyó.

MOMENTO DEL ACOSO: