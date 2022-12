Jayro Bustamante dirigirá el piloto "The Border", un ambicioso proyecto de FX

El guatemalteco Jayro Bustamante realizará el programa piloto de "The Border", según anunció el presidente de entretenimiento de FX, Nick Grad.

"Comparto con ustedes esta gran noticia: dirigiré el piloto de la trilogía "Best Sellers" de Don Winslow producida por Disney y FX. 'The Border', que será adaptada a la Televisión y protagonizada por EJ Bonilla en el rol de Art Keller, acompañado por un gran reparto", escribió Bustamante en sus redes sociales acerca del proyecto.

"Esta oportunidad es un gran reto, lleno de aprendizajes para mi carrera y diversa en emociones para mí. La historia contará la verdad oscura, sobre una guerra que lleva ya más de 50 años en contra de las drogas en Latinoamérica", continuó con emoción acerca de este enorme salto a su carrera.

El guatemalteco dirigirá el piloto y Anabel Hernández fungirá como productora consultora. El piloto será producido por FX Productions y comenzará a realizarse en México, Nueva York y Washington a partir de 2023.

El papel principal de Art Keller será E.J. Bonilla ("The Old Man", "The Long Road Home") a él se unirá Frank Blake ("Sanditon", "Normal People"), quien interpretará a Sean Callan, Annie Shapero ("Red Skies"), quien interpretará a Nora Hayden, Sebastián Buitrón ("Amsterdam", "Narcos", "No fue mi culpa") que interpretará a Adán Barrera.

"Es un honor trabajar en conjunto con Daniel Zelman, escritor, showrunner y productor ejecutivo. acompañados de un equipo de productores que admiro enormemente, Don Winslow, Shane Salerno, Diego Gutiérrez, Ridley Scott. Entre otros grandes", mencionó Jayro.

"The Border"

La trama se basa en la galardonada trilogía del escritor estadounidense Don Winslow: "The Power of the Dog", "The Cartel" y "The Border", que exploran la fallida guerra contra las drogas que Estados Unidos ha tenido durante 50 años.

La historia relaciona a varios personajes en ambos lados de la frontera con México: un obsesivo agente mexicano-estadounidense de la DEA, un joven promotor de boxeo que hereda un imperio de drogas, un adolescente hastiado que asciende al poder en el mundo de las escorts de clase alta y un niño irlandés de las calles de "Hell's Kitchen" que se convierte en un despiadado sicario internacional.

El medio estadounidense "The New York Times" calificó la trilogía como "un híbrido de El padrino y Guerra y paz" y "el trabajo definitorio de esta generación de narración de la cultura de masas estadounidense en la frontera".

La cadena FX obtuvo los derechos de la trilogía en 2019 y ahora inicia la construcción de la historia para las pantallas.

Daniel Zelman ("Damages", "Bloodline") será el el guionista y productor ejecutivo y Shane Salerno (Salinger, secuelas de Avatar) adaptó "The Border" para televisión junto a Zelman, Winslow, Diego Gutierrez, Jayro Bustamante ( "La Llorona", "Temblores") y Scott Free.

*Con información de Variety.