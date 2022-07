Jennifer López y Ben Affleck se casaron en secreto este fin de semana

Jennifer López y Ben Affleck ahora son marido y mujer, pues se han casado en secreto aseguran algunos medios.

De acuerdo con el medio TMZ, la pareja se casó en Las Vegas el sábado, pues asegura haber tenido acceso a los registros presentados en el Tribunal del Condado de Clark de Nevada en Estados Unidos.

La famosa pareja salió anteriormente entre 2002 y 2004 después de conocerse en el set de la comedia romántica de 2003 "Gigli".

Reavivaron su romance en abril de 2021 luego de la ruptura del cantante de "Let's Get Loud" con la superestrella del béisbol Alex Rodríguez.

La actriz de "Marry Me" anunció su compromiso con la estrella de "Argo" un año después en un video corto en su boletín de fans, "On The JLo", en abril de 2022.

Este es el cuarto matrimonio de López y el segundo de Affleck. El tercer matrimonio de López fue con Marc Anthony y se divorciaron en 2011. Por su lado, Affleck estuvo casado con Jennifer Gardner por 13 años y procrearon tres hijos.