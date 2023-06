¡Video impresionante! Joven autista impone nuevo récord mundial del cubo Rubik 3x3

-

El estadounidense Max Park batió el récord mundial del cubo de Rubik en 3.13 segundos.

El estadounidense Max Park batió el récord mundial del cubo Rubik en 3.134 segundos. El récord anterior era de 3.47 segundos y fue establecido por el chino Yusheng Du en 2018.

El récord fue superado en el evento "Pride in Long Beach 2023" en California, una competición oficial de la World Cube Association.

Max Park es ahora considerado el mejor jugador del mundo en el cubo de Rubik clásico (3x3x3).

En el video, el joven autista de 22 años, primero observa todas las caras para preparar en su cabeza las combinaciones que debe realizar.

BREAKING: The Rubik’s cube world record has been broken at 3.13 seconds pic.twitter.com/nRsvWTuAIm — Daily Loud (@DailyLoud) June 14, 2023

Max Park demostró su increíble destreza y habilidad al resolver el Cubo Rubik, dejando a todos impresionados y maravillados.

Park se ha convertido en una inspiración para muchas personas. Su diagnóstico no ha limitado su capacidad para lograr grandes cosas y ha sido un modelo para quienes enfrentan desafíos similares.

Según el "Guinness World Record', Park fue diagnosticado con autismo a los 2 años de edad y sufría de problemas de movilidad. No podía abrir botellas de agua, pero ahora puede resolver cubos Rubik.

"El cubo ha sido una buena terapia, que le permite socializar y reforzar sus habilidades", explicaron los padres de Max, en una entrevista para el famoso libro de los récords.

"Hubo un tiempo en que Max ni siquiera podía abrir botellas de agua, pero mostró interés en resolver cubos de Rubik", comentaron los padres de Max Park tras imponer la nueva marca.