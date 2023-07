Joven español cuenta "incómoda" experiencia trabajando en Guatemala (video)

-

El tiktoker español reveló con sus seguidores una incómoda experiencia que vivió mientras trabajaba en Guatemala.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el joven relató que todo ocurrió cuando le estaba tomando la orden a una familia en su trabajo.

"Estaba atendiendo a una familia tomando la orden, y cuando voy a terminar les pregunto: consumidor final o NIT, a lo que se quedan callados, no me responden, total que yo facturo", inicia Dani.

Foto: captura de pantalla

"Cuando ya estoy facturando me dice la mujer: '¿no me has puesto NIT o qué?' y me quedo así como 'te he preguntado'", agregó.

Dani contó que la mujer dijo que "aquí en Guatemala hay que preguntar dos veces porque hay que facturarlo bien". "Y si no eres de Guatemala, te deberían enseñar cómo se factura porque aquí utilizamos NIT", dijo la señora, según contó el tiktoker.

Finalmente, el español explicó que ya ha aprendido a preguntar dos veces porque en otras ocasiones le han respondido que no se llene la factura pero luego le dicen que sí.

El clip llamó la atención de cientos de internautas y ya cuenta con más de 300 mil visualizaciones.

Además, en comentarios varios usuarios han respondido a Scott asegurando que no todos los guatemaltecos son así y que incluso hay personas que lo hacen "por molestar".

Mira aquí: