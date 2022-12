"¿Quién les enseñará derecho?", respondió Juan Francisco Sandoval a su extradición

El exjefe de FECI, Juan Francisco Sandoval, respondió al MP tras solicitar extradición a EE.UU.

"Mis gordos ¿quién tiene la caridad de enseñarles un poco de Derecho?", es parte de la respuesta que el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, hizo al Ministerio Público (MP) tras impulsar una nueva solicitud de extradición a Estados Unidos (EE.UU.).

La solicitud de extradición fue autorizada por el juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Raúl Orellana Letona, por petición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del MP.

La extradición fue solicitada por los delitos de abuso de denegación de justicia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal a requerimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

Sin embargo, Sandoval les explicó a través de un twitter publicado en su cuenta oficial que los delitos por los que solicitan su expulsión no están contemplados en el tratado de extradición entre Guatemala y EE.UU.

Mis gordos, quién tiene la caridad de enseñarles un poco de Derecho. Los delitos que me inventan, no están en el tratado de extradición entre Guatemala y EEUU. Entre Falla y Yes Master no logran una. Saludos y celebren el nuevo prevaricato! — Juan Francisco (@JSandoval1982) December 2, 2022

Sandoval salió de emergencia de Guatemala para resguardar su seguridad, luego de ser destituido por Consuelo Porras, jefa del MP, en julio del 2021, a quien acusó de una persecución política en su contra.