Juanpa Zurita recibió una cachetada tras pesada broma en Antigua Guatemala (video)

JuanPa Zurita se encuentra en Antigua Guatemala y cerca de la Plaza Mayor afirmó que muchos le dijeron que el significado de cierta expresión era: "Te quiero mucho", al decirla a una guatemalteca recibió una cachetada.

A manera de sketch, el famoso actor e influencer grabó un video que se centraba en una frase coloquial utilizada por los guatemaltecos que signifIca: "tú cállate", acompañada de otra palabra usada tanto para ofender como de cariño.

"Vos sho c..., estoy aquí en Guatemala y me dijeron que esto es como un 'te quiero mucho' pero en chapín, vamos a darle un poco de alegría los locales: ¡Hola, buenas, vos sho c...", dijo a una mujer, luego ella reaccionó pegándole una cachetada.

Zurita es conocido por sus escenas de comedia, incluso ha compartido bromas con Lele Pons y otros famosos.

Mientras Zurita grababa su broma muchos fans guatemaltecos captaron el momento para subirlo a redes sociales.

Zurita arribó el pasado domingo al país sorprendiendo a sus seguidores, el famoso realiza un proyecto con una marca de bebidas. JuanPa es conocido por su papel de Alejandro Basteri el hermano del "Sol de México" en Luis Miguel la Serie de Netflix.

