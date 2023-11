Jude Bellingham se convierte en el Golden Boy de 2023

-

El futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham, conquistó el premio al mejor jugador joven en Europa.

El Premio Golden Boy es un trofeo anual que desde el año 2003 es entregado por el diario deportivo italiano Tuttosport, al mejor futbolista del fútbol europeo menor de 21 años.

Este premio es considerado como el Balón de Oro de los jugadores jóvenes, y este viernes 17 noviembre se anunció que el ganador del Golden Boy 2023 es el inglés Jude Bellingham.

El británico de 20 años se ha convertido en el primer jugador en la historia del Real Madrid en conseguir este premio, gracias a su gran rendimiento que sigue sorprendiendo a propios y a extraños.

Bellingham se incorpora a una de las listas de jugadores más privilegiadas de todas, con ganadores de la talla de Leo Messi (2005), Kylian Mbappé (2017), y Erling Haaland (2020), entre otros.

"Solo quería agradecer a todos los que votaron por mí, lo valoro mucho. Muchas gracias también a mi familia, que me ofrece apoyo, motivación y cariño", declaró Jude Bellingham tras coronarse.

JUDE BELLINGHAM WINS GOLDEN BOY 2023



Of course he did pic.twitter.com/Qz8AR2BfxH — B/R Football (@brfootball) November 17, 2023

Conoce a los ganadores del Premio Golden Boy: