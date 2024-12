Juego mecánico en una feria se desploma y deja 13 heridos

-

Juego mecánico de feria en Inglaterra se desploma y deja 13 heridos.

Un juego mecánico de 55 metros de altura se desplomó en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, dejando un saldo de 13 heridos, dos de ellos con lesiones graves. El incidente ocurrió en la atracción de las "sillas voladoras" en la Centenary Square, un lugar emblemático de la ciudad.

La estructura falló repentinamente mientras estaba en funcionamiento, dejando a varias personas colgando de las canastillas. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente para atender la situación.

La estructura se desplomó hiriendo a dos personas de gravedad. (Fotos: Upuknews/X)

Según un portavoz del servicio de bomberos local, "la atracción cayó al nivel del suelo mientras estaba en funcionamiento, lo que resultó en un accidente grave". La investigación sobre las causas del incidente está en curso.

Equipos de rescate atendieron a 13 heridos, de estas personas, dos mujeres fueron trasladas a un hospital cercano.

Operadores del juego mecánico fueron detenidos

Quienes presenciaron el incidente señalaron a dos operadores del juego como posibles responsables del accidente. Estos fueron detenidos por la policía y han iniciado las correspondientes para esclarecer el hecho.

"Se ha solicitado a cualquier persona que disponga de imágenes de CCTV o de teléfonos móviles que puedan ayudar a la investigación que se ponga en contacto citando el registro 4290 del 12 de diciembre", señaló el departamento de policías de Birmingham.

#LATEST: A Christmas fairground has been sealed off after a ride 'failed and crashed' tonight, with two women rushed to hospital and 11 others injured in the horror incident.



Police and paramedics hurried to the scene at Centenary Square, near the library in Birmingham at 7.30pm… pic.twitter.com/n7JfsxZXlj — upuknews (@upuknews1) December 13, 2024

"Simplemente caímos"

Una mujer que vivió en carne propia el accidente, expresó a BBC West Midlands cómo ocurrieron los hechos: "Estábamos divirtiéndonos y se estrelló contra el suelo. Primero se fue hacia atrás. Parecía que estábamos descendiendo, no en el punto más alto, pero sí bastante alto. Simplemente caímos".