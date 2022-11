Hallan a una jueza muerta junto a sus mascotas; su esposo es el principal sospechoso

Una jueza de Nuevo México fue hallada sin vida junto a sus mascotas en su residencia; junto a ella, también se encontró el cuerpo de su esposo.

El pasado viernes 25 de noviembre, una jueza de Nuevo México fue encontrada muerta junto a su esposo y varios animales que se dice, eran mascotas de la mujer.

Se trata de Diana Albert de 65 años, jueza municipal de Los Ranchos de Albuquerque cuyo cuerpo mostraba impactos de bala, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo.

Se cree que su esposo, Eric Pinkerton, disparó a su pareja y a los animales para después dispararse a sí mismo, detallan autoridades.

This is believed to be a Murder-suicide. A friend of the decedents contacted deputies after receiving a troubling message from Eric Pinkerton. Upon arrival deputies located the decedents inside the residence along with several dead animals. https://t.co/d5cA7ERdZk — BCSO (Sheriff) NM (@BCSONM) November 26, 2022

"Se cree que se trata de un asesinato-suicidio. Un amigo de los fallecidos se puso en contacto con los ayudantes después de recibir un mensaje preocupante de Eric Pinkerton", dijo la policía.

"Al llegar los ayudantes localizaron a los difuntos dentro de la residencia junto con varios animales muertos", agregaron.

La portavoz del sheriff, Jayme Fuller, dijo que un amigo de la pareja se había contactado con la oficina del sheriff antes de la tragedia, tras recibir un mensaje del esposo en el que revelaba que había disparado a una mujer y sus perros, y que se quitaría la vida.

La jueza asesinada

Albert fue elegida jueza municipal del pueblo de Los Ranchos, que limita con Albuquerque en 2021.

Anteriormente se desempeñó como comisionada de planificación y zonificación de la comunidad del Valle Norte

El vicegobernador de Nuevo México, Howie Morales, lamentó el fallecimiento de la mujer con un emotivo mensaje en Twitter. En este describió a Albert como una "persona dotada y querida".