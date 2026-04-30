El volante uruguayo De Arrascaeta es operado y está en duda para el Mundial 2026

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El internacional uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue operado este jueves por una fractura en la clavícula derecha, anunció el Flamengo, sobre una lesión que pone en riesgo la participación del 10 en el Mundial de Norteamérica 2026.

El mediocampista ofensivo de 31 años se lastimó la noche del miércoles durante el partido de la Copa Libertadores entre el Flamengo y Estudiantes de La Plata en Argentina.



El creativo es una pieza fundamental en la ofensiva de Uruguay, dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, que comparte el Grupo H de la Copa del Mundo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.



El jefe médico del Flamengo, Fernando Sassaki, calificó como "un éxito" el procedimiento quirúrgico por el que pasó De Arrascaeta, en un video divulgado por el club.

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La cirugía "consistió en fijar la fractura con una placa y tornillos", reportó el equipo en un boletín, sin anunciar plazos de rehabilitación, a 42 días del inicio de la cita mundialista.



Durante el empate 1-1 entre el Fla y Estudiantes, por el Grupo A de la Libertadores, el futbolista del combinado charrúa tuvo que abandonar la cancha en el minuto 21 luego de caer al suelo con gestos de dolor. El equipo carioca defiende el título en el torneo.





El mediocampista ofensivo de 31 años se lastimó la noche del miércoles durante el partido de la Copa Libertadores entre el Flamengo y Estudiantes de La Plata en Argentina.



"Es una infelicidad muy grande no solo para nosotros, sino también para él, en un año de Copa del Mundo", agregó.

De Arrascaeta suma siete goles y dos asistencias en 20 partidos jugados en 2026 con el Flamengo en todas las competiciones.