"Se siente un poco el sabor amargo porque fuimos superiores", Agustín Maziero

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El delantero de Antigua, Agustín Maziero, aseguró luego de la victoria 3-2 frente a Comunicaciones en el duelo de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026, que los coloniales se van con cierto sabor amargo por el resultado final.

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"Se siente un poco el sabor amargo porque fuimos superiores en el partido y por desatenciones nuestras es que nos hacen los goles con los que ellos se van con algo de vida de acá. Estamos en ventaja todavía, pero el 3-0 era muy bueno, sobre todo sabiendo que nos toca cerrar fuera de casa la llave", aseguró el atacante.

Maziero aseguró que "muchas veces por ir a buscar siempre el partido es que se nos dan estas desatenciones que nos han costado tantos partidos en este torneo, pero no es un tema físico ni nada parecido, porque terminamos corriendo. Allá tocará salir con la misma intensidad para buscar el pase".

"Por suerte otra vez se abrió el marco y las asistencias siempre sirve para ayudar, así que bienvenido sea", agregó el sudamericano, antes de cerrar: "Estamos conscientes del formato, pero ellos tienen que salir a buscar el resultado y ahí tendremos que aprovechar cualquier oportunidad".